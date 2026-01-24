Hai docenti che fanno propaganda di sinistra? | segnalato un manifesto di estrema destra in un liceo

Recentemente è stato segnalato un manifesto di estrema destra all’interno di un liceo, sollevando il problema della presenza di propaganda politica nelle scuole. In particolare, alcuni studenti hanno evidenziato come alcuni docenti di sinistra possano promuovere idee politiche durante le lezioni. Questa situazione evidenzia l’importanza di un dibattito aperto e imparziale sulla neutralità educativa e sulla libertà di espressione in ambito scolastico.

Il fatto è successo al Leopardi Majorana di Pordenone. La risposta della FLC CGIL Friuli Venezia Giulia: "La scuola è della Costituzione" “Hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni? Descrivi uno dei casi più eclatanti”. È questa una delle domande presenti in un questionario firmato da Azione studentesca. Il movimento di estrema destra sta chiedendo agli studenti di documentare e trasmettere tutte le situazioni giudicate problematiche nelle scuole italiane. Ciò che colpisce maggiormente nel rapporto non è tanto il tema delle scuole fatiscenti o le la difficoltà nell'organizzare le gite scolastiche, ma la richiesta di segnalare e identificare docenti ritenuti dal movimento studentesco responsabili di propaganda di sinistra.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

