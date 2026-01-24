Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Napoli proveniente dal Girona, ha condiviso i suoi progressi e obiettivi. Durante un'intervista con Diario As, ha affermato di aver aumentato l'intensità degli allenamenti, di aver migliorato le proprie prestazioni e di voler imparare a giocare anche sull'altra fascia. Queste dichiarazioni riflettono il suo impegno nel crescita e nel contribuire al successo della squadra.

Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Napoli acquisito quest’estate dal Girona, è stato raggiunto dai microfoni di Diario As. Di seguito quanto dichiarato riportato integralmente, in vista della partita contro la Juventus di domani pomeriggio (ore 18 ndr). Gutierrez: «Sono migliorato fisicamente, Conte sa vincere, è molto serio». Il Napoli ora ha due finali da giocare: Juventus e Chelsea. «Dobbiamo concentrarci sulla vittoria della partita di questo fine settimana. È molto importante, soprattutto contro la Juventus: non vediamo l’ora di scendere in campo e giocare. Una volta finita, penseremo alla finale contro il Chelsea. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Gutierrez: «Gli allenamenti sono più intensi, sono migliorato e voglio imparare a giocare sull'altra fascia»

