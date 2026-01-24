Guillermo del Toro e David Fincher difendono Netflix | Le dimensioni non contano

Guillermo del Toro e David Fincher, entrambi partner di Netflix, condividono una riflessione sul cinema odierno. In un'intervista, i registi sottolineano che la qualità e la narrazione sono più importanti delle dimensioni dello schermo o delle piattaforme di distribuzione. Del Toro, fresco di numerose nomination per il suo film Frankenstein, evidenzia come il valore di un’opera risieda nel contenuto, non nel formato.

I due registi, che da anni collaborano con la piattaforma digitale, hanno parlato di cosa davvero definisce il cinema nel mondo di oggi e perché non riguarda le dimensioni di uno schermo Guillermo del Toro è reduce dalla pioggia di nomination che ha conquistato con il suo ultimo lavoro, Frankenstein, realizzato per Netflix. Il regista è legato al colosso dello streaming da anni e non ha esitato a prendere le difese dell'azienda dai recenti attacchi subiti dall'industria. Nel corso di un recente botta e risposta con il pubblico, David Fincher e del Toro hanno discusso proprio di cosa definisce oggi il cinema e hanno difeso Netflix da chi pensa non si possa fare arte con un prodotto che finirà per essere visto anche su uno schermo di piccole dimensioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

