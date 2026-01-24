Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha manifestato la sua insoddisfazione riguardo alle recenti dichiarazioni di Donald Trump sul ruolo della NATO in Afghanistan. In un servizio esclusivo di La7, si anticipa che lunedì invierà una lettera ufficiale al segretario alla Difesa degli Stati Uniti e al segretario generale della NATO, evidenziando le proprie considerazioni sul contributo italiano alla missione afghana.

" Il Tg La7 delle 20, in onda questa sera e condotto da Francesca Fanuele, anticipa in un servizio in esclusiva che il ministro della Difesa Guido Crosetto invierà lunedì una lettera formale al segretario alla Difesa degli Stati Uniti e al segretario generale della Nato, in risposta alle recenti affermazioni del presidente americano Donald Trump sul ruolo delle forze Nato in Afghanistan e sull'impegno degli alleati, considerate offensive per il contributo italiano nella missione afghana". Lo ha reso noto un comunicato de La7. La missiva, riferisce il TgLa7, riguarda anche più in generale il dossier difesa all'attenzione del governo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guido Crosetto, La7 mostra suo biglietto riservato: "Molto deludente"

Crosetto critica La7 per la diffusione di un messaggio privato sull’Afghanistan: “Nulla di grave, ma molto deludente”Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato la diffusione di un suo messaggio privato sull’Afghanistan, inviato a interlocutori istituzionali e poi trasmesso durante una puntata di La7.

Leggi anche: Guido Crosetto: "Dalla guerra ibrida rischi catastrofici"

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Caracciolo a La7: Crosetto rilancia la leva? L’Italia ha 50 anni di età mediana e i russi non vogliono invaderci. Di che parliamo?La proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto di introdurre un nuovo servizio militare su base volontaria – una sorta di leva moderna che metterebbe l’Italia in linea con le iniziative di ... ilfattoquotidiano.it

Guido Crosetto. "Per quale motivo stavano scavando nella mia vita e nella vita della mia famiglia" x.com

In questi tre anni «non ho ricevuto nessuna solidarietà né politica né umana», dice il ministro della Difesa Guido Crosetto - facebook.com facebook