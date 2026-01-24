GUIDA TV 24 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la Guida TV di BubinoBlog per il 24 gennaio 2026, con le principali proposte serali delle reti italiane. Scopri cosa vedere stasera tra Rai, Mediaset, La7 e altri canali, e partecipa al TotoShare per indovinare gli ascolti. Un’anteprima semplice e completa per orientarti tra programmi, film e intrattenimento, senza inutili sensazionalismi. Buona visione e buona fortuna con il gioco degli ascolti.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:30 The Voice Kids I Vinili di. Talent Show Talk Show Rai2 21:20 23:00 F.B.I. + F.B.I. International Il Sabato al 90° Serie Tv Talk Show Rai3 21:25 23:50 La Città Ideale Tg3 Mondo Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 00:45 Schindler's List: La Lista di Schindler Rapina a Stoccolma Film Film Canale 5 21:40 00:45 C'è Posta per Te Tg5 Speciale People Show Rubrica Italia 1 21:30 23:50 Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo Transformers 3 Film Film La7 20:35 00:00 In Altre Parole Grantchester Talk Show Serie Tv Tv8 21:35 22:50 4 Ristoranti R 4 Ristoranti R Talent Talent Nove 21:30 00:00 Accordi & Disaccordi Accordi & Disaccordi R Talk Show Talk Show A PAGINA 2 IL PODIO DEL SUPERTOTOSHARE DE "LA RUOTA DEI CAMPIONI".

