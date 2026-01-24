Guasti gelo e geopolitica Primi giorni dell’anno da dimenticare

I primi giorni del 2026 hanno portato sfide impreviste per il traffico aereo, tra guasti tecnici, condizioni climatiche avverse e tensioni geopolitiche. Se da sempre il periodo di inizio anno registra code e disagi, quest’anno si sono aggiunti eventi straordinari che hanno complicato ulteriormente la mobilità dei passeggeri, evidenziando come fattori esterni possano influenzare la normalità delle operazioni aeroportuali.

Il 2026 non è cominciato sotto una buona stella per il traffico aereo. Code e disagi all’inizio dell’anno ci sono sempre stati, inevitabili quando a muoversi sono milione di passeggeri, ma quest’anno alla ’normale’ routine si sono sommati eventi straordinari e imprevedibili come il maltempo che ha flagellato il Nord Europa, l’intervento militare Usa in Venezuela e guasti tecnici. Un’ondata di gelo estremo ha messo in ginocchio l’aeroporto di Amsterdam Schiphol con oltre 800 voli cancellati solo tra il 6 e il 7 gennaio a causa di neve e ghiaccio. Anche in Italia la situazione è stata critica: a Bergamo Orio al Serio, il 3 gennaio, un guasto ai sistemi di terra unito alla fitta nebbia ha portato alla cancellazione di circa 70 voli, costringendo centinaia di persone a dormire in aeroporto sulle brandine della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

