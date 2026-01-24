Il Grifone si prepara ad affrontare il Cannara nella quarta giornata del girone di ritorno. La squadra biancorossa ha concluso la settimana di allenamenti, concentrandosi sulla fase di preparazione in vista di questa importante sfida. Entrambe le formazioni cercano un risultato positivo per consolidare la posizione in classifica e proseguire il percorso stagionale con determinazione.

CALCIO I biancorossi hanno concluso la settimana di lavoro in preparazione alla quarta giornata del girone di ritorno. Domani, infatti, allo "Zecchini" ci sarà una sfida testa-coda tra la capolista maremmana (50 punti) ed il fanalino umbro Cannara (11 punti). Una gara che, sulla carta, e non solo, non dovrebbe costituire un pericolo per Marzierli e compagni anche se sappiamo benissimo che ogni partita può riservare sempre delle insidie perchè nel calcio non vi è nulla di scontato. Nella squadra ospite, I cui dirigenti sperano sempre nella salvezza come dimostra la loro attività in questo scampolo di calcio mercato, potrebbero esordire i due ultimi acquisti: oltre al difensore Ousmene Gueye, 2004, arrivato dal Pontedera, di cui abbiamo giù parlato, infatti, domani allo "Zecchini" potrebbe debuttare anche Giovanni Farneti, 2004, centrocampista prelevato dal Latina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifone, c’è il Cannara. Una sfida testa-coda

Il Grifone torna a ’casa’. Aspettando il CannaraIl Grosseto torna a giocare allo ’Zecchini’ dopo due trasferte consecutive.

Pesante ko per il Cannara. Cede con il fanalino di codaIl Cannara subisce una sconfitta inaspettata contro il fanalino di coda Poggibonsi, che conquista i tre punti grazie a una prestazione determinata.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Grifone, c’è il Cannara. Una sfida testa-coda; Under 19 Elite | Girone A | Tor Tre Teste - Grifone Gialloverde 0-3; In Sardegna stanno aumentando i grifoni; La Sorianese frena il Grifone Gialloverde, le formazioni di Chirieletti e Berruti pareggiano 2-2.

Grifone, c’è il Cannara. Una sfida testa-codaI biancorossi hanno concluso la settimana di lavoro in preparazione alla quarta giornata del girone di ritorno. Domani, infatti, allo Zecchini ci sarà una sfida testa-coda tra la capolista maremmana ... lanazione.it

Due rinforzi per De Rossi, il Grifone agguanta Baldanzi e ZätterströmIl centrocampista offensivo arriva nell'ambito di uno scambio di prestiti con la Roma: il giovane ligure Lorenzo Venturino veste giallorosso ... rainews.it

Il Grifone torna a graffiare! Il Grosseto vince in scioltezza a Montevarchi e lancia un segnale pesantissimo al campionato. Intanto la zona play-off si infiamma: tra esoneri eccellenti a Prato e la scalata del Terranuova Traiana, ecco il riassunto completo del tur - facebook.com facebook