Grella, ex centrocampista australiano, è attualmente dirigente del Catania. Arrivato in Italia grazie all’aiuto dello zio di Vieri, iniziò a farsi notare durante la sua esperienza con l’Under 20, dove marcava Riquelme. Oggi, con un passato di rilievo, sogna di riportare il Catania in Serie A, continuando a coltivare la passione e il talento maturati nel corso degli anni.

Di Vincenzo Grella ti stupisce la lucidità. Analizza ogni dettaglio, ricorda tutto, è preciso al millimetro. E si sofferma sulle emozioni, cercando di andare oltre i fatti. Il suo viaggio nel mondo del pallone è partito trent’anni fa dall’Australia, trovando poi l’El Dorado in Italia, a Empoli. "Arrivai su assist dello zio di Vieri". Storie di altri tempi. In cui non esisteva Wyscout e ci si fidava solo dell’occhio umano. "Era il 1997, giocavamo contro l’Argentina e io marcavo Riquelme. Tra tanti grandi calciatori, notarono me.". Al Castellani e al Tardini — dove ha giocato dal 2004 al 2007 — si è visto il miglior Grella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grella: "Arrivai in Italia su assist dello zio di Vieri. Marcavo Riquelme, oggi sogno il Catania in A"

Leggi anche: Catania, Grella dopo l'infortunio a Cicerelli: "Grande dispiacere, abbiamo costruito una squadra forte"

Leggi anche: Aida Yespica: "Mio zio ha abusato di me quando avevo 7 anni. Oggi sogno una famiglia"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Grella: Arrivai in Italia su assist dello zio di Vieri. Marcavo Riquelme, oggi sogno il Catania in A; Grella: Il mio sogno è riportare il Catania in Serie A.

l'album dei ricordiL’ex centrocampista australiano attualmente è ad dei rossazzurri. Mi notarono in U20, si informarono dal parente di Bobo. Una volta Baldini ci fece spogliare e allenare al freddo: una lezione ... gazzetta.it