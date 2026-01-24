Gregory Bovino il volto senza pietà della lotta anti-immigrati Usa che arresta anche i bambini

Gregory Bovino è una figura nota per il suo ruolo nella lotta anti-immigrati negli Stati Uniti. Spesso al centro delle cronache, è stato criticato per le sue azioni, che includono l’arresto di bambini. Recentemente, è stato descritto dal New York Times come indossante un cappotto verde militare, un dettaglio che ha suscitato molte reazioni. La sua figura rappresenta un esempio di come le politiche migratorie siano spesso al centro di controversie e dibattiti pubblici.

Roma, 24 gennaio 2026 – Indossa un cappotto verde militare che il New York Times non esita a definire "un capo associato ai nazisti". Non si fa scrupolo di lanciare bombolette di gas lacrimogeno contro i manifestanti di Minneapolis. Il suo volto, l'unico scoperto in "un mare di agenti mascherati", è diventato sempre più conosciuto man mano che si allarga il fronte delle proteste contro la violenta lotta all'immigrazione irregolare e alla criminalità voluta dal presidente Donald Trump negli Stati Uniti. Lui è Gregory 'Greg' Bovino, il 55enne capo della Border Patrol, l'agenzia federale che, in teoria, dovrebbe operare lungo i confini ma che oramai opera nei contesti urbani della grandi città.

