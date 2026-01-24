Roberto Baggio ha annunciato la scomparsa della madre, Matilde. In un post sui social, il calciatore ha condiviso il suo dolore, ringraziandola per l’amore che gli ha dato forza e ispirazione. La notizia rappresenta un momento di grande tristezza per Baggio e la sua famiglia, che si uniscono nel ricordo di una donna che ha avuto un ruolo importante nella vita del noto ex calciatore.

È morta la mamma di Roberto Baggio. Ad annunciarlo l’ex calciatore sui social Triste notizia è giunta dai social. È morta la mamma di Roberto Baggio. La signora Matilde Reginato è scomparsa nella notte. A darne il triste annuncio è stato proprio il Pallone d’Oro sui suoi profili ufficiali, con un messaggio davvero sentito e toccante. LEGGI ANCHE: Tommaso Zorzi in lacrime: “Una ragazza vittima di insulti razzisti mi ha chiesto aiuto, ho il cuore distrutto” – VIDEO Per darle un ultimo saluto, Roberto Baggio ha pubblicato non solo delle parole bellissime, ma anche una foto dolcissima foto scattata lo scorso Natale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Grave lutto per Roberto Baggio, è morta la madre Matilde: “Il tuo amore mi ha dato forza di scuotere l’Universo”

Roberto Baggio e l'addio alla mamma Matilde: «Il tuo amore mi ha dato la forza di scuotere l'universo. Il mio debito di gratitudine verso te e papà non finirà con questa vita»Roberto Baggio ha condiviso sui social la notizia della scomparsa di sua madre, Matilde.

Roberto Baggio, morta la madre dell’ex calciatore. “Il tuo amore mi ha dato la forza”Roberto Baggio piange la perdita della madre, Matilde Rizzotto, deceduta nella notte.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Levaldigi e Savigliano in lutto per Roberto Fusta; Savigliano e Manta in lutto per Roberto Fusta, ingegnere della Multitel Pagliero stroncato da un malore sul lavoro; Addio a Roberto Fazioli, docente universitario ed ex presidente Soelia; Manta, malore in fabbrica Cordoglio per Roberto Fusta.

Grave lutto per Roberto Baggio, morta la madre: le cause e i messaggi di affettoUn dolore che ha commosso il mondo del calcio e migliaia di tifosi, uniti nel ricordo di Matilde, una madre che è stata forza e radici di un talento straordinario. libero.it

Grave lutto per Roberto Baggio, è morta la madre Matilde: «Il tuo amore mi ha dato la forza di scuotere l'universo»Grave lutto per Roberto Baggio, è morta la madre Matilde cui il campione era legatissimo. Aveva avuto otto figli dal marito Florindo, scomparso il primo agosto 2020: Roby era stato il sesto. Il Divin ... brescia.corriere.it

+++ GRAVE LUTTO NE MONDO DEL BASKET E DELLA SCUOLA REATINA. ADDIO A GIOACCHINO FUSACCHIA +++ Allenatore e dirigente della squadra di basket La Foresta Rieti, oltre che docente, Gioacchino se ne è andato a 66 anni. E ‘ stato il primo co - facebook.com facebook