Grande exploit per il Museo di storia naturale

Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa conclude il 2025 con risultati in crescita, evidenziando un consolidato interesse del pubblico verso la divulgazione scientifica. I dati di affluenza e le attività svolte testimoniano l’importanza di un patrimonio culturale e scientifico accessibile a tutti, confermando il ruolo fondamentale del museo come punto di riferimento per la conoscenza e l’educazione.

Il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa (foto) chiude il 2025 con numeri decisamente in crescita, confermando un trend positivo che racconta un rinnovato interesse del pubblico per la divulgazione scientifica di qualità. Nell'arco dell'anno appena concluso, il Museo ha registrato 93.591 visitatori, segnando un aumento netto rispetto ai 77.492 ingressi del 2024, con un incremento che supera il 20 per cento. Un risultato costruito anche grazie a una programmazione espositiva particolarmente ricca. Cinque le mostre temporanee che hanno animato le sale nel corso del 2025, tra cui "Dinosauri" e "Biodiversità nel santuario dei cetacei", entrambe ancora visitabili.

