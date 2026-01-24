GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Consulenza di gruppo 27 Gennaio ore 16 | 00 – 17 | 00 Solo 5 posti
Partecipa alla sessione GPS 2026 del 27 gennaio, dalle 16:00 alle 17:00. Riservata a cinque partecipanti, l’incontro offre un’occasione per chiarire dubbi e valutare la propria posizione in vista dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Un supporto pratico e mirato per affrontare con maggiore sicurezza questa fase importante.
Sessione rivolta a un massimo di 5 partecipanti, utile per chiarire dubbi e fare il punto sulla propria situazione in vista dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. La consulenza avverrà su Zoom martedì 27 gennaio dalle 16:00 alle 17:00. Dopo l’acquisto, entro 24 ore lavorative verrà inviata una email con le istruzioni per accedere. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Consulenza personalizzata GPS 2026, ti aiutiamo a non sbagliare: 18 Dicembre ore 16:00. Ti regaliamo uno scontoPartecipa alla sessione di consulenza personalizzata GPS 2026 il 18 dicembre alle 16:00.
Liverpool-Burnley (sabato 17 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Liverpool e Burnley si disputerà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 16:00.
Argomenti discussi: GPS 2026: come aumentare il punteggio con le certificazioni sulle competenze digitali.
I segnali stradali ti mandano in confusione La paura di sbagliare ti blocca prima ancora di partire Noi di Autoscuola Rapetto siamo qui per questo: ti accompagniamo con pazienza, ti aiutiamo a memorizzare i segnali e a gestire le situazioni più complesse s - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.