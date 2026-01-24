Gp Castellon Matthews firma la prima stagionale Sesto Vendrame

In Spagna, il GP Castellón ha visto la vittoria di Matthews, primo a sfrecciare in una volata ristretta. Tra gli italiani, Vendrame si distingue come il miglior rappresentante del nostro paese. La competizione ha confermato la competitività dei ciclisti internazionali e italiani, offrendo uno sguardo sulla stagione in corso.

Successo di Michael Matthews nella terza edizione del Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica, 172 km da Castellon a Onda. Il 35enne australiano della Jayco-AlUla, 44 successi e già maglia rosa al Giro (oltre che 2° alla Sanremo 2024 beffato da Jasper Philipsen), in uno sprint ristretto ha avuto la meglio su Pau Miquel (Spa, Bahrain) e Lukas Kubis (Cec, Unibet) con Andrea Vendrame (Jayco), sesto a 3", miglior italiano. Undicesimo Nicola Conci (XDS Astana). Il calendario europeo prosegue domenica con la 42a edizione della Classica Comunità Valenciana: favorito Paul Magnier, francese della Soudal-Quick Step atteso al Giro d'Italia.

