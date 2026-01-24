Governo | Orfini ' chi accompagnava Robinson da Salvini? Volto oscurato inquietante'

Il leader del Partito Democratico, Orfini, ha chiesto chiarimenti al governo riguardo all'incontro tra Matteo Salvini e Tommy Robinson, figura controversa nota per le sue posizioni estremiste e precedenti penali. In particolare, si sottolinea l’assenza di dettagli sulla figura che accompagnava Robinson durante l’incontro, descritta come volto oscurato e inquietante. La richiesta riguarda la trasparenza e le motivazioni di un incontro che suscita preoccupazioni sulla tutela dei principi democratici.

Roma, 24 gen (Adnkronos) - "Matteo Salvini deve dare spiegazioni, e deve farlo subito. Prima di tutto sul perché abbia ricevuto al Ministero il leader nazista Tommy Robinson, con gravi precedenti penali e una storia di attacchi ai principi democratici. Un fatto di per sé gravissimo, incompatibile con il ruolo di un ministro della Repubblica". Lo dice Matteo Orfini, del Pd. "Ma oggi emerge un ulteriore elemento che rende la vicenda ancora più inquietante. Nel video dell'incontro compare chiaramente un'altra persona, accanto al leader nazista, con il volto oscurato. Un dettaglio tutt'altro che marginale, che apre nuove domande a cui Salvini continua a sottrarsi -prosegue Orfini-.

