Il Ministro Fratoianni ha espresso preoccupazione per l'incontro di Salvini con Robinson, sottolineando la gravità della situazione. La discussione riguarda le implicazioni di un incontro con figure ritenute discutibili, evidenziando l'importanza di un confronto tra le diverse opinioni politiche e le responsabilità istituzionali. La questione solleva interrogativi sulla trasparenza e sui valori che guidano le scelte dei rappresentanti pubblici italiani.

Roma, 24 gen (Adnkronos) - "Un ministro della Repubblica Italiana che riceve un personaggio con un curriculum criminale notevole e con amicizie a Mosca discutibili è davvero grave è inaccettabile. Ma il ministro degli Esteri Tajani che ne pensa? Vogliamo sapere da lui se il governo italiano tollera sconcezze simili". Lo scrive su X Nicola Fratoianni, di Avs. Perché solo Il Tempo si è accorto che il ragazzo ucciso era cristiano coopto? La sottomissione dietro l'autocensura Tempo Scooter tra i semafori pedonali: i pulsanti funzionano o no? Cosa ha scoperto Giovanni Calvario a Come States? Netflix, narcisismo e soft-power americano 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Governo: Fratoianni, 'grave che Salvini riceva Robinson, che ne pensa Tajani?'

Governo: Bonelli, 'intollerabile incontro tra Salvini e Robinson'Il recente incontro tra Matteo Salvini e Tommy Robinson ha suscitato molte polemiche.

Leggi anche: Salvini contro Meloni e Tajani, è scontro nel governo: lo strappo improvviso

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Governo: Fratoianni a Meloni, 'basta prese in giro'Roma, 9 gen. (Adnkronos) - Meloni, basta prese in giro: il governo della destra non ha fatto un bel niente per aumentare gli stipendi di chi lavora. Infatti ad un lavoratore medio mancano quasi 200€ ... msn.com

Povertà: Fratoianni, 'situazione insostenibile, serve proposta Avs 'sblocca stipendi''Roma, 20 gen. (Adnkronos) - L'ultimo rapporto Oxfam descrive una situazione sempre più insostenibile: un'enorme ricchezza che si concentra sempre di più nelle mani di pochissime persone, mentre gli s ... iltempo.it

Fratoianni: Quando saremo al Governo con Pd e M5S riconosceremo Stato Palestina x.com

Agenzia Vista. . Fratoianni: Quando saremo al Governo con Pd e M5S riconosceremo Stato Palestina - facebook.com facebook