Governo | Bonelli ' intollerabile incontro tra Salvini e Robinson'

Il recente incontro tra Matteo Salvini e Tommy Robinson ha suscitato molte polemiche. Robinson è noto per le sue posizioni estremiste e il suo coinvolgimento in movimenti razzisti e negazionisti. La discussione riguarda il carattere e le implicazioni di questo incontro, sollevando interrogativi sulla tutela dei valori democratici e contro ogni forma di discriminazione.

Roma, 24 gen (Adnkronos) - "L'incontro tra Matteo Salvini e Tommy Robinson, già membro del British National Party, partito antisemita e negazionista dell'Olocausto, leader dell'English Defence League, movimento razzista e suprematista, è intollerabile". Lo dice Angelo Bonelli. "Robinson è stato condannato e incarcerato per violenze contro un agente di polizia, rissa, droga, truffa e violazione di ordini giudiziari ed è politicamente vicino a Putin -prosegue Bonelli-. Si tratta di un atto che oltraggia la storia democratica e antifascista della Repubblica italiana e legittima l'odio razziale dentro le istituzioni.

Cocaina, frodi, stalking e xefonobia: Salvini porta al ministero Tommy Robinson, star dei neofascisti inglesiSalvini nomina Tommy Robinson al ministero, suscitando attenzione su temi come droga, frodi, stalking e xenofobia.

Salvini mano nella mano con Tommy Robinson, la star violenta e razzista dei neofascisti inglesiMatteo Salvini è stato fotografato insieme a Tommy Robinson, figura nota per le sue posizioni controverse e le sue dichiarazioni considerate da molti come razziste e violente.

