Gorizia porta a Roma l’eredità di Capitale Europea della Cultura 2025

Gorizia porta a Roma l’eredità della sua esperienza come Capitale Europea della Cultura 2025. La città, insieme a Nova Gorica, ha vissuto un percorso di trasformazione che ha rafforzato il suo ruolo come centro di cultura e innovazione. Attraverso un investimento strategico e una visione europea, Gorizia ha promosso un cambiamento duraturo, contribuendo a consolidare il legame tra Italia e Europa nel settore culturale.

Milano, 24 gen. (askanews) – Roma è pronta ad accogliere Gorizia che, insieme alla vicina città slovena di Nova Gorica, nel 2025 ha brillato come Capitale Europea della Cultura, protagonista di un percorso di trasformazione unico: da borgo di confine a laboratorio di cultura e innovazione, guidato da una visione europea strategica e da investimenti del PNRR capaci di generare un impatto duraturo. La conferenza stampa "Quando un borgo diventa Europa: l'esperienza di Gorizia", in programma il 28 gennaio 2026 alle ore 11 presso l'Associazione Stampa Estera in Italia, offrirà una finestra privilegiata sul racconto di questa metamorfosi culturale e creativa.

