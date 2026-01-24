Goop lancia la nuova crema ispirata al rituale wellness preferito di Gwyneth ovviamente è super Goop-core

Goop presenta la sua nuova crema viso, ispirata al rituale wellness preferito di Gwyneth Paltrow. Questa formulazione combina ingredienti efficaci per favorire la longevità, la rigenerazione cellulare e un aspetto luminoso. Un prodotto pensato per chi desidera prendersi cura della propria pelle con un approccio sobrio e naturale, in linea con i principi del brand. Un’aggiunta che si integra perfettamente nella routine di chi cerca qualità e benessere quotidiano.

L’ultimo lancio beauty di Goop è praticamente la personalità di Gwyneth Paltrow imbottigliata: una nuova crema viso che ruota attorno al concetto di longevità, rigenerazione cellulare e glow che sfida il tempo. Tradotto: skincare futuristica, ma con vibe da spa privata. La nuova arrivata si chiama Youth-Boost NAD+ Peptide Rich Cream e nasce da una conversazione molto Gwyneth-style tra scienza e ossessione per il benessere. L’idea era “aggiornare” la classica crema All-in-One senza stravolgerla, aggiungendo però attivi più avanzati. Il risultato è una formula che punta tutto su NAD+, una molecola legata ai processi di rigenerazione del corpo, già amatissima nel mondo anti-aging (sì, anche tramite iniezioni, nel caso di Gwyneth). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Goop lancia la nuova crema ispirata al rituale wellness preferito di Gwyneth (ovviamente è super Goop-core) Leggi anche: Gwyneth Paltrow lancia il calendario dell’Avvento più sexy del 2025. Uno scrigno del piacere firmato Goop in attesa del Natale Leggi anche: Universo di superman: scopri la nuova serie tv ispirata al film di james gunn Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Trump lancia il Board of Peace con sovranisti e autocrati in prima fila, assenti invece gli alleati delle democrazie europee. In tutto per ora hanno aderito 35 Paesi tra cui illustri esponenti dell’internazionale sovranista, come il premier ungherese Orban e il presi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.