Dopo le prime due giornate di gara, Scottie Scheffler e il giovane Blades Brown condividono la testa della classifica al The American Express, torneo del PGA Tour disputato sui campi di La Quinta. La competizione si svolge su tre percorsi: Pete Dye Stadium Course, La Quinta Country Club e Nicklaus Tournament Course, offrendo agli appassionati un quadro completo delle sfide in corso.

Doppia leadership al The American Express, il torneo del PGA Tour che si tiene su tre ben noti campi a La Quinta: il Pete Dye Stadium Course, il La Quinta Country Club e il Nicklaus Tournament Course. Proprio quest’ultimo si rivela il teatro di un paio di performance d’altissimo profilo. La prima è di Scottie Scheffler, che al -9 del primo giro associa il -8 del secondo e così si prende un totale di -17; la seconda è di un pazzesco Blades Brown, che rimonta 50 posizioni, affianca il numero 1 del mondo e gira in 60 colpi, cioè un -12 che ha dello spaventoso, con un eagle e dieci birdie. Segni particolari: questo ragazzo ha appena 18 anni, ed è passato direttamente dalla high school al mondo del golf professionistico, senza passare dal percorso universitario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Scheffler e il diciottenne Blades Brown comandano a metà The American Express

