Gogna contro di me Missiroli ai giornalisti | Mi dicono in centinaia | Mattia non mollare

Missiroli, protagonista di un intervento ai giornalisti, ha condiviso le sue riflessioni sulla leadership e l’importanza di ascoltare la voce della comunità. Racconta di ricevere numerosi messaggi di sostegno e di preferire un approccio partecipativo nelle decisioni, evitando di isolarsi nelle stanze del potere. Un esempio di come l’ascolto e la vicinanza possano guidare un percorso di impegno e responsabilità verso la collettività.

"Quando assumo una decisione cerco di ascoltare la pancia della città, non mi chiudo nella stanza dei bottoni. (.) Ho centinaia di messaggi che mi dicono: “Mattia, non mollare”". Sono passate due ore dall’annuncio, con un lungo comunicato, del ritiro delle dimissioni del sindaco di Cervia Mattia Missiroli, dopo che a fine dicembre era emersa l’indagine a suo carico per maltrattamenti e lesioni alla moglie da parte della Procura. E lui, il primo cittadino, 44 anni, si presenta alla stampa in municipio con la spilla del Comune appuntata sul bavero della giacca e l’aria sicura. Rilegge la nota che ha inviato in mattinata, scritta in prima persona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si andrà a nuove elezioni. Missiroli, stamattina, alla stampa aveva confessato di non temere una mozione di sfiducia del consiglio comunale, confidando nel pieno supporto della maggioranza dell’assemblea cittadina. Così però non è stato. Non ci sarà nessu - facebook.com facebook