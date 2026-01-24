Gloria De Lazzari uccisa a Bolton | fermato un 33enne il mistero sulla morte dell’italiana in Inghilterra

A Bolton, Inghilterra, è stato fermato un uomo di 33 anni in relazione alla morte di Gloria De Lazzari, originaria di Roncade. La 45enne è deceduta in circostanze ancora da chiarire, suscitando interrogativi tra le autorità e la comunità locale. La vicenda, che coinvolge un’italiana all’estero, ha portato alla luce nuovi elementi nel caso, mantenendo alta l’attenzione sulla sua scomparsa improvvisa.

La 45enne era originaria di Roncade, fermato James Morton. Una morte improvvisa, avvolta da interrogativi, che dall’Inghilterra arriva fino al cuore del Veneto. Gloria De Lazzari, 45 anni, originaria di Roncade (Treviso), è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Bolton, nell’area della Greater Manchester, lo scorso lunedì 19 gennaio. Per il caso la polizia britannica ha già fermato e incriminato un uomo, James Morton, 33 anni, con l’accusa di omicidio. Ma la dinamica resta ancora tutta da chiarire. Il ritrovamento nell’appartamento di Bolton: cosa è successo. L’allarme è scattato intorno alle 10:20 del mattino, quando la polizia è intervenuta in un’abitazione di Kempston Gardens a seguito di una segnalazione di emergenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Gloria De Lazzari uccisa a Bolton: fermato un 33enne, il mistero sulla morte dell’italiana in Inghilterra Gloria De Lazzari trovata morta a Bolton vicino Manchester, arrestato per omicidio un uomo di 33 anniLa polizia di Manchester ha arrestato James Morton, 33 anni, con l’accusa di omicidio di Gloria De Lazzari, trovata morta a Bolton, vicino Manchester. Gloria De Lazzari trovata morta in casa a Manchester: la polizia sospetta un omicidio. Arrestato un 33enneGloria De Lazzari, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione a Manchester. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Trump sfida l'Onu e firma il Board of Peace. Ma resta il nodo Groenlandia. Uccisa a Manchester la trevigiana Gloria De Lazzari: arrestato un uomo di 33 anniLa 45enne, originaria di Musestre di Roncade, è stata trovata senza vita lunedì nella sua abitazione. Da 10 anni viveva in Inghilterra dove lavorava come rider ... rainews.it RONCADE | UCCISA IN CASA A MANCHESTER, MISTERO SULL’OMICIDIO DI GLORIA DE LAZZARI24/01/2026 RONCADE – 45enne di Roncade uccisa in Inghilterra dove viveva da una decina d’anni. Gloria De Lazzari è stata trovata morta nell’appartamento dove viveva: la polizia ha fermato un 33enne in ... antennatre.medianordest.it Gloria De Lazzari, 45 anni, trovata morta in casa a Manchester, si indaga per omicidio: un arrestato x.com +++ Gloria De Lazzari trovata morta in casa a Manchester: la polizia sospetta un omicidio. Arrestato un 33enne - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.