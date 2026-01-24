Gli Usa vogliono l' Italia nel Board of Peace per Gaza | Addestri le forze di polizia

Gli Stati Uniti hanno invitato l’Italia a partecipare come membro fondatore alla Forza Internazionale di Stabilizzazione (ISF) per Gaza, chiedendo di contribuire con l’addestramento delle forze di polizia locali. La proposta mira a sostenere la stabilità nella regione e rafforzare la collaborazione internazionale. La decisione richiederà valutazioni politiche e operative da parte delle autorità italiane, in un contesto di attenzione globale alla situazione nel Medio Oriente.

Gli Stati Uniti hanno chiesto all’Italia di aderire come membro fondatore alla Forza Internazionale di Stabilizzazione (Isf) destinata a Gaza. L’Isf nasce su mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è parte del progetto per la stabilizzazione della regione, che comprende in parte anche il Consiglio di pace. La proposta è stata presentata in settimana al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla Farnesina. Il punto centrale dell’offerta è che Roma non dovrebbe contribuire con truppe. Sarebbe invece sufficiente un impegno ad addestrare la futura forza di polizia di Gaza, valorizzando il contributo italiano e, soprattutto, il capitale diplomatico dell’Italia nei canali con Israele, alcuni Stati arabi e la leadership palestinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Netanyahu punta il dito contro gli Usa: “Board of peace per Gaza è ostile a Israele”. Trump lo invita nel comitatoIl primo ministro israeliano Netanyahu critica gli Stati Uniti per la composizione del

Giorgia Meloni annuncia da Seoul: "Italia nel Board of peace per Gaza"Giorgia Meloni ha annunciato da Seoul che l’Italia entrerà a far parte del Board of Peace per Gaza.

