Gli studenti del Pascal tra i migliori d' Europa nelle discipline Cambridge | l' internazionalizzazione dell' offerta formativa funziona

Gli studenti dell'istituto Pascal si distinguono a livello europeo nelle discipline Cambridge, grazie a un'offerta formativa internazionale di qualità. Recentemente, l'istituto ha ricevuto una lettera di congratulazioni da Cambridge International Education, testimonianza del successo e dell'efficacia del percorso formativo promosso. Questo riconoscimento conferma l'impegno dell'istituto nel valorizzare l'internazionalizzazione e l'eccellenza educativa, rafforzando la sua posizione tra le scuole più competitive d'Europa.

Dal 2022 al 2025, la percentuale di voti di eccellenza (A e A* ) ottenuti dagli alunni è risultata nettamente superiore sia alla media nazionale sia a quella europea Nel triennio preso in esame, dal 2022 al 2025, la percentuale di voti di eccellenza (A e A* ) ottenuti dagli alunni è risultata nettamente superiore sia alla media nazionale sia a quella europea. Un dato di assoluto rilievo, ulteriormente valorizzato dalla chiara tendenza al consolidamento di tali risultati nel tempo, che testimonia la solidità, la coerenza e l’efficacia del percorso didattico intrapreso: “Ricevere un riconoscimento ufficiale da un’istituzione di fama e autorevolezza internazionale come Cambridge International Education rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e conferma, con forza, la validità della scelta compiuta nel 2018, quando la nostra scuola decise di aprirsi con convinzione al processo di internazionalizzazione dell’offerta formativa”, scrivono in una nota la dirigente dell'istituto e il corpo docenti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Università, Rago (Lum): "Offerta formativa migliorata, studenti al centro del progetto"

