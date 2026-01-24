Gli Stati Uniti hanno attaccato un’altra imbarcazione nel Pacifico orientale

Le forze armate statunitensi hanno riferito di aver intercettato e attaccato un’imbarcazione nel Pacifico orientale, sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga. Durante l’operazione sono state uccise due persone a bordo. L’evento si inserisce nelle azioni di contrasto al narcotraffico nella regione, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza marittima e prevenire attività illecite.

Le forze armate degli Stati Uniti hanno fatto sapere di aver attaccato un’imbarcazione che potrebbe essere coinvolta nel contrabbando di droga, uccidendo due persone a bordo. L’attacco, avvenuto nell’oceano Pacifico orientale, è il primo da quando l’amministrazione Trump ha disposto la cattura di Nicolás Maduro. Negli ultimi mesi, si sono verificati raid simili anche nel Mar dei Caraibi, al largo del Venezuela. Dall’inizio settembre gli Stati Uniti hanno bloccato molte navi venezuelane, provocando la morte di almeno centoventicinque persone. Il governo americano sostiene che tutto sia stato fatto per contrastare il narcotraffico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Usa: Washington, 'colpita imbarcazione nel Pacifico orientale, uccisi 4 narcotrafficanti'Il 17 dicembre, sotto la guida della Joint Task Force Southern Spear e del Segretario della Guerra Pete Hegseth, un'operazione militare ha colpito un'imbarcazione nel Pacifico orientale, gestita da un'organizzazione terroristica.

