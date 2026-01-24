Gli Stati Uniti chiedono all’Italia di entrare da fondatore nella Forza internazionale di stabilizzazione per Gaza

Gli Stati Uniti hanno invitato l’Italia a partecipare come membro fondatore alla Forza Internazionale di Stabilizzazione per Gaza. Questa richiesta riflette l’importanza di un contributo internazionale stabile e coordinato per la gestione della regione. La decisione è ancora in fase di valutazione e rappresenta un passo significativo nel supporto alla stabilizzazione e alla pace in Gaza.

Gli Usa hanno chiesto all'Italia di aderire alla Forza Internazionale di Stabilizzazione per Gaza come membro fondatore. La notizia al momento è rilanciata da Bloomberg, che cita fonti informate. Secondo Bloomberg, l'offerta è stata presentata a Giorgia Meloni e alla Farnesina questa settimana, ma la premier non ha ancora dato l'assenso. Non sarebbe previsto l'invio di truppe. L'iniziativa si allineerebbe con quanto detto il 20 novembre scorso dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. L'Italia, aveva ricordato Tajani, addestra già agenti di polizia palestinesi in Cisgiordania occupata e potrebbe anche addestrare una futura forza di polizia della Striscia di Gaza proveniente dai vicini Egitto o Giordania.

