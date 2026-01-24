Gli occhi indimenticabili di Marte | centinaia di messaggi per la morte del labrador dell’ospedale di Careggi

Martedì 24 gennaio 2026, presso l’ospedale di Careggi, si sono moltiplicati i messaggi di saluto per Marte, il labrador che ha accompagnato pazienti e personale nel corso degli anni. La sua scomparsa ha suscitato un forte senso di commozione tra chi ha condiviso con lui momenti di conforto e affetto. Un ricordo che rimarrà vivo negli animi di molti, testimoniando il ruolo speciale di questo cane nel contesto ospedaliero.

Firenze, 24 gennaio 2026 – Centinaia di messaggi per salutare Marte, il cane labrador dell’ospedale di Careggi scomparso nelle scorse ore. Un cane speciale, che, quasi come un umano, prestava servizio proprio a Careggi, al Centro di riferimento Regionale Criticità Relazionali. Si tratta di quella struttura che appunto attraverso le relazioni promuove il benessere psicologico della persona. E che entra in funzione in tutta una serie di casi. Fungendo da supporto psicologico. Marte faceva parte del Centro. E il post con cui l’azienda ospedaliera lo ha salutato è diventato in poche ore virale. Con tanti messaggi delle persone che conoscevano il cane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli occhi indimenticabili di Marte: centinaia di messaggi per la morte del labrador dell’ospedale di Careggi Leggi anche: Da Junior a Rebonato, i messaggi di cordoglio del mondo dello sport per la morte di Galeone Leggi anche: Città in lutto per la morte di Galeone, un "poeta" del calcio che piange anche la politica: i messaggi di cordoglio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: ‘Occhi sulla storia’. Bologna saluta la mostra. Ma il viaggio continua; Non essere cattivo | Il testamento lucido di Claudio Caligari; Le location più suggestive delle sfilate di Jacquemus; Mattarella all’Aquila: Qui l’Italia che sa reagire. Cultura strumento di pace. Gli occhi indimenticabili di Marte: centinaia di messaggi per la morte del labrador dell’ospedale di CareggiFirenze saluta un cane entrato nel cuore di tante persone. Prestava il suo servizio al Centro di riferimento Regionale Criticità Relazionali. La sua capacità di entrare in contatto con le persone ha a ... lanazione.it UN SOGNO A OCCHI APERTI Giovanni Franzoni due volte sul podio, la prima vittoria di Nicol Delago in discesa. Tra Wengen e Tarvisio, la Coppa del Mondo di sci alpino ci regala altri momenti indimenticabili! Riviviamoliiiiiiiiiii #ItaliaTeam #RoadTo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.