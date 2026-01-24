Secondo la recente Supermedia Youtrend per Agi, Fratelli d’Italia mantiene la prima posizione con il 30% dei consensi. Un sondaggio analizza inoltre le intenzioni di voto in relazione alle fasce socioeconomiche, evidenziando un aumento di fiducia tra gli italiani delle classi medio-basse. La percezione delle politiche fiscali e sociali del partito si configura come un elemento chiave in questa dinamica, offrendo uno spaccato interessante sulle tendenze elettorali attuali.

FdI si conferma primo partito con il 30% dei consensi nella consueta Supermedia Youtrend per Agi. La società di analisi però stavolta fa di più, proponendo un sondaggio che investiga le intenzioni di voto in base alla fascia socioeconomica. Ne individua quattro e dalla rilevazione emerge che FdI riscuote il consenso più forte nelle fasce meno abbienti (il 31,1% in quelle più basse e il 31,9% in quelle medio-basse), mentre il Pd raggiunge il suo apice nelle fasce economicamente più agiate, il bacino della cosiddetta Ztl. Com’era la storia della “finanziaria per ricchi?”. Tradizionalmente non è una novità, ma il dato diventa particolarmente significativo alla luce delle mistificazioni dell’opposizione sulle politiche economiche del governo, sintetizzate nelle accuse sull’ultima finanziaria bollata come “per ricchi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gli italiani più in difficoltà scelgono FdI: boom di fiducia nelle fasce medio-basse. Com’era la storia della finanziaria per ricchi?

