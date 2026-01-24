Gli inattivi sono 12,4 milioni crescono gli italiani che non cercano lavoro

In Italia, sono 12,4 milioni gli inattivi, un numero in crescita che indica un aumento degli italiani che non cercano attivamente un lavoro. Nonostante una narrazione positiva sul mercato del lavoro, con più occupati e contratti stabili, è importante analizzare anche questa dimensione per comprendere appieno il quadro occupazionale del paese. Un approfondimento che permette di valutare meglio le dinamiche e le sfide attuali del mercato del lavoro italiano.

Nel dibattito pubblico sull’ occupazione italiana degli ultimi anni domina una narrazione apparentemente positiva: più posti di lavoro, disoccupazione in calo, contratti più stabili. I numeri confermano questa tendenza e fotografano un mercato del lavoro in ripresa rispetto alla fase più critica del post-pandemia. Eppure, sotto la superficie dei dati incoraggianti, resiste una fragilità strutturale, ovvero l’ elevato numero di inattivi, che continua a rappresentare uno dei principali freni allo sviluppo economico del Paese. Oggi in Italia si contano 12,4 milioni di persone in età lavorativa che non lavorano e non cercano lavoro, una platea stabile, che non si riduce nonostante la crescita dell’occupazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Gli inattivi sono 12,4 milioni, crescono gli italiani che non cercano lavoro Leggi anche: Spotify è immune a polemiche, boicottaggi e aumenti: gli abbonati Premium crescono del 12% e superano i 280 milioni Leggi anche: Alpinisti italiani in Nepal, sono almeno 5 i morti: chi erano. Si cercano gli altri dispersi. «Molte vite potevano essere salvate» Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: 2022-2025, oltre un milione di occupati in più. Lo studio Unimpresa; Giovani al palo e inattivi: quelle ombre sul lavoro da diradare; Corso gratuito per Barman in Liguria: formazione e lavoro garantito per giovani under 30; Diventare barman, l’Accademia del Turismo di Lavagna promuove un corso gratuito. #noinonni In pensione sì, ma per i nonni da qui a restare inattivi ce ne passa! Anzi, spesso sono proprio loro a essere la chiave di sottili equilibri tra i "grandi anziani", i loro genitori, e i figli con i nipotini. Ne parliamo qui. Che cosa ne pensate #nonni #famiglia - facebook.com facebook #Istat: Giorgia #Meloni continua a fare propaganda con numeri parziali e card sui social. Parla di record sull’occupazione ma evita accuratamente di dire che in Italia ci sono 12,4 milioni di inattivi, persone che non studiano e non lavorano e che il suo governo x.com

