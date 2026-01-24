Gli immigrati irregolari sono un problema per tutti tranne che per il Pd

L’immigrazione irregolare ha avuto effetti diversi su molte aree sociali e territoriali, contribuendo a sfide come la crescita della violenza giovanile e l’insorgere di periferie problematiche. In questo contesto, il Partito Democratico si distingue per la sua posizione. Analizziamo le conseguenze di un decennio di immigrazione incontrollata e il fenomeno dei maranza, per comprendere meglio le dinamiche sociali attuali.

Violenza giovanile, gli effetti di un decennio di immigrazione incontrollata, periferie pericolose, il fenomeno dei maranza. Il tema della sicurezza è al centro del dibattito pubblico con il 40 per cento degli italiani che chiede misure più severe contro furti, scippi e porto di armi. Il dato emerge dal sondaggio Ipsos pubblicato dal Corriere della sera. Nando Pagnoncelli spiega che "l'attenzione per questo problema tende a crescere". Dal giovane ucciso a La Spezia al femminicidio di Anguillara Sabazia. "La percezione di sicurezza personale tende a scendere: se 10 anni fa il 60% degli italiani si sentiva almeno in parte sicuro nella propria zona, oggi il dato scende al 52%.

