In un contesto di aiuti economici significativi all’Ucraina, le recenti dichiarazioni di Zelensky hanno suscitato reazioni contrastanti. Nonostante i milioni di euro già investiti, il leader ucraino ha rivolto parole dure a Bruxelles, evidenziando tensioni tra le parti. Questa dinamica riflette le complessità delle relazioni internazionali e le sfide nel sostenere un paese in conflitto, evidenziando la delicatezza delle alleanze e delle aspettative reciproche.

Il leader ucraino fa la morale a Bruxelles da cui ha già ricevuto 200 miliardi nella guerra contro Mosca. E per ricostruire il Paese ne serviranno altri 800. Italia rovinata da sanzioni, caro bolletta e inflazione. Riassunto delle puntate precedenti. Qualche mese fa Trump prende a sberle Zelensky. L’Unione europea corre in soccorso del leader ucraino che, rinfrancato della solidarietà di Bruxelles, ringrazia sentitamente prendendo a sberle pure lui l’Unione europea, ieri, dal palco di Davos. Il tutto dopo che Trump ha ripetutamente preso a schiaffi alcuni Paesi europei. I quali avevano avuto il barbaro coraggio di organizzare una fantozziana gita in Groenlandia con una trentina di uomini in divisa. 🔗 Leggi su Laverita.info

Gli diamo 1.000 miliardi e Zelensky ci sputa in faccia

