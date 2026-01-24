Il ministro degli Esteri Antonio Tajani commenta con fermezza la recente scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale di Crans-Montana coinvolto nell'incendio di Capodanno che ha causato 40 vittime. La decisione, avvenuta a seguito di un pagamento di 200mila franchi svizzeri, ha suscitato reazioni dure e sollevato interrogativi sulla giustizia internazionale e sui rapporti tra Italia e Svizzera.

"Giustizia venduta a 200mila franchi". Il ministro degli Esteri Antinio Tajani è durissimo nel commentare la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti", proprietario del locale di Crans-Montana andato a fuoco la notte di Capodanno, causando la morte di 40 giovani. "L'Italia ha richiamato il proprio ambasciatore in Svizzera - ha detto il titolare della Farnesina - Ci siamo sentiti con la presidente del Consiglio e abbiamo deciso di richiamare immediatamente l'ambasciatore Cornado in Italia per avere ulteriori informazioni e valutare i prossimi passi". Prima del rientro l'ambasciatore incontrerà il procuratore svizzero che segue l'inchiesta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Giustizia venduta". Tajani durissimo, il piano del governo dopo lo schiaffo delle toghe svizzere

