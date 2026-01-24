Matteo Giunta ha espresso pubblicamente il suo disappunto sui social, rivolgendosi ai genitori dei compagni di classe di sua figlia Matilde. La sua presa di posizione, definendo alcuni genitori

Matteo Giunta ha pubblicato sui social un duro sfogo contro quei genitori che mandano i propri figli a scuola con la febbre. Lui e Federica Pellegrini sono i genitori di Matilde che attualmente va all’asilo nido avendo quasi due anni. Tempo fa hanno raccontato che la loro bambina, appena prende la febbre alta, rischia di essere soggetto delle convulsioni. Così, Giunta, probabilmente impaurito dal fatto che sua figlia potesse ammalarsi nuovamente si è sfogato i social. Ma il mondo del web si è diviso, tra chi gli ha dato ragione, chi gli ha dato del maleducato per i modi usati e chi invece lo ha provato a far ragionare su “come tanti genitori sono costretti a mandare i figli a scuola, anche malati, perché non sanno a chi lasciarli”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giunta e Pellegrini, lo sfogo social che ha fatto indignare il web

