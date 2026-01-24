Un tragico episodio all’interno della scuola Einaudi-Chiodo ha colpito profondamente la comunità educativa della provincia di Spezia. In una lettera congiunta, 34 dirigenti scolastici esprimono il loro dolore e la loro solidarietà, sottolineando come questa perdita non debba alimentare rabbia o paura. È un richiamo alla necessità di tutelare e rispettare un ambiente che dovrebbe essere sempre un luogo di sicurezza e crescita.

"Questa tragedia, avvenuta in un luogo per noi 'inviolabile', ci ha lasciati sgomenti". Con queste parole si apre la lettera firmata da un gruppo di 34 dirigenti delle scuole superiori della provincia di Spezia (oltre ad alcuni già in pensione), che esprimono il loro profondo dolore per la morte di Abanoub Youssef, ucciso all'interno dell'istituto 'Einaudi-Chiodo'. "Un ragazzo che non ci sarà più – continuano i dirigenti nella lettera – un altro ragazzo con una vita compromessa, famiglie spezzate, una comunità ferita". La lettera si rivolge anche all'enorme attenzione che sta ricevendo la preside dell'Istituto, Gessica Caniparoli, per esprimere il loro sostegno: "È stato anche sconcertante assistere a una campagna di accuse verso la scuola.

Giù le mani dalla scuola: "Una tragedia immensa. Ma non siamo il bersaglio di rabbia e paura"

