Giovanni Franzoni vola nella Classifica dei Premi! Quanti soldi ha guadagnato in stagione? Solo Odermatt fa meglio

Giovanni Franzoni si distingue nella Classifica dei Premi FIS, occupando attualmente il secondo posto. La graduatoria ufficiale della Federazione Internazionale raccoglie gli introiti derivanti dai risultati in gara, escludendo altre fonti di guadagno come sponsor. Solo Odermatt supera Franzoni in questa classifica, evidenziando il buon rendimento dell’atleta nel corso della stagione. Questa posizione conferma l’importanza dei risultati ottenuti in campo e la trasparenza delle cifre pubblicate.

Giovanni Franzoni è balzato al secondo posto nel Prize Money Ranking, la classifica dei premi stilata in maniera ufficiale dalla FIS: la Federazione Internazionale somma tutti gli introiti ottenuti dai vari atleti grazie ai risultati conseguiti in gara e i cui importi sono per regolamento rivelati pubblicamente, senza conteggiare emolumenti derivanti da sponsor e altre fonti, di cui chiaramente non si conosce l’entità. Il giovane talento italiano ha scalato perentoriamente la graduatoria negli ultimi otto giorni: vittoria nel superG di Wengen (54.709 euro), terzo posto nella discesa libera sulla pista del Lauberhorn (13. 🔗 Leggi su Oasport.it

Argomenti discussi: Franzoni vola: è ancora il migliore nella prova di discesa a Wengen; Chi è Franzoni: classe, mentalità vincente, sapersi mettere in discussione; Giovanni Franzoni e le gare sino agli 11 anni con il coetaneo Sinner (che batteva tutti sugli sci): Io non mi ricordavo, mia madre sì...; Apoteosi Franzoni, primo trionfo in carriera nel SuperG di Wengen.

