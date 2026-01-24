Giovanni Franzoni ha conquistato la storica discesa sulla Streif di Kitzbuehel, un risultato che testimonia la sua determinazione e preparazione. Prima della gara, ha dedicato la prova a Matteo Franzoso, sottolineando l’importanza di questa vittoria come momento di memoria e motivazione. Un successo che si inserisce nel percorso di un atleta impegnato a mantenere alto il proprio livello in una delle discipline più impegnative dello sci alpino.

Giovanni Franzoni dedica l’impresa nel tempio della discesa a Matteo Franzoso. “È stata una giornata davvero speciale perché già alla partenza avevo in testa Matteo.” Così Giovanni Franzoni, 24 anni, racconta l’emozione della sua impresa sulla Streif di Kitzbuehel, la discesa più spettacolare e temuta del circuito mondiale. La dedica è per il suo amico e compagno di squadra Matteo Franzoso, tragicamente scomparso in Cile lo scorso anno, che ha accompagnato Franzoni nella sua corsa verso la vittoria. Il bresciano, gentile e riservato fuori dalla pista, ma determinato e audace in gara, ha firmato una prestazione da leggenda, conquistando la discesa più prestigiosa del mondo e aggiungendo il suo nome all’albo d’oro degli italiani a Kitzbuehel: Kristian Ghedina, Dominik Paris, Peter Fill e ora Franzoni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Giovanni Franzoni trionfa sulla Streif di Kitzbuehel: il ricordo e la spinta in più prima del via

