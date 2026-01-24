Giovane Napoli | visite mediche per l’attaccante a Milano inizia l’avventura del brasiliano in azzurro – VIDEO

Il giovane attaccante proveniente dall’Hellas Verona ha svolto le visite mediche a Milano, segnando l’inizio della sua esperienza con il Napoli. L’operazione è andata a buon fine, e ora il giocatore è pronto a unirsi al team azzurro. Questa nuova acquisizione rappresenta un passo importante per il club, che punta a rafforzare la rosa in vista della stagione.

Milan, Fullkrug è atterrato a Malpensa: inizia l'avventura rossonera. Domani le visite medicheIl calciatore Fullkrug è arrivato all'aeroporto di Malpensa e si prepara a iniziare la sua esperienza con il Milan.

Calciomercato Napoli, Giovane a Milano per le visite mediche: obiettivo Juventus per il brasilianoClasse 2003, attaccante e pronto ad essere convocato per la sfida alla Juventus. Giovane Santana do Nascimento, fino ad oggi di proprietà ... msn.com

Giovane è a Milano! Visite mediche in corso: si punta ad averlo a TorinoSantana Giovane è arrivato a Milano: l'ormai nuovo attaccante del Napoli sta per svolgere le visite mediche per aggregarsi immediatamente alla sua nuova squadra e provare ad ... tuttonapoli.net

Giovane-Napoli, tra pochi minuti inizieranno le visite mediche a Milano. x.com

Inacio Pia promuove Giovane: “A Napoli può puntare alla Nazionale” “Sul potenziale di Giovane non si discute, ha dimostrato tanto in questa prima parte di stagione, i numeri ci sono. È un giocatore attivo, i numeri ci sono”. Il giudizio è netto e arriva da Inacio P - facebook.com facebook