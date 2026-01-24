Giovane Santana do Nascimento si unisce al Napoli, entrando a far parte del club con un trasferimento in prestito, che prevede un obbligo di riscatto a 20 milioni di euro. Sarà disponibile per la partita contro la Juventus e si prepara a debuttare con la maglia azzurra, arricchendo l’organico del team con il suo talento e la sua giovane promessa.

Giovane Santana do Nascimento è un nuovo giocatore del Napoli. L’attaccante arriva in prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito, il giocatore sarà a disposizione per il match contro la Juventus, domani alle 18. Sportmediaset scrive: La nuova era dell’attacco del Napoli è già partita. Addio a Lucca e Lang rispettivamente in direzione Nottingham Forest e Galatasaray, benvenuto Giovane, nuovo acquisto in arrivo dal Verona. Anche l’esperto di mercato Matteo Moretto ha annunciato che l’attaccante ex Verona ha già firmato. Giovane ha firmato per il Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Giovane è un nuovo giocatore del Napoli, sarà in panchina contro la Juventus

Lukaku Napoli, l’attaccante convocato per la Supercoppa. Sarà in panchina contro il Milan? Le ultimissime sul giocatore belgaRomelu Lukaku è stato convocato dal Napoli per la Supercoppa, ma resta da capire se sarà titolare o semplicemente in panchina nella sfida contro il Milan.

Giovane Napoli, visite mediche per l’attaccante: ci sarà contro la Juventus? Ecco cosa filtra – VIDEOL’attaccante del Napoli ha svolto recenti visite mediche.

Calciomercato live: En-Nesyri ad un passo dalla Juventus, Lang ufficiale al Galatasaray, Giovane è arrivato a NapoliCalciomercato live, le trattative di oggi sabato 24 gennaio 2026.Roma, ufficiale Venturino. Si allontana Dragusin. Napoli, ufficiale Lang al galatasaray e Lucca al Nottingham Forest. leggo.it

Alla scoperta di Giovane, chi è il nuovo calciatore del Napoli poco brasilianoGiovane Santana do Nascimento è un nuovo calciatore del Napoli. Alla scoperta di quest brasiliano atipico per fisico e mentalità. Proviamo a conoscerlo meglio. areanapoli.it

Beppe #Riso e #Giovane, nuovo acquisto del #Napoli, a pranzo insieme a Milano. Fonte: Sportitalia - facebook.com facebook

Un nuovo passo verso l'azzurro per Giovane: COMINCIANO LE VISITE MEDICHE Il calciatore brasiliano è arrivato alla clinica 'La Madonnina' di Milano per sostenere i test fisici in attesa del suo passaggio ufficiale al Napoli "SONO MOLTO FELICE", le pri x.com