Giorno della Memoria 2026 al Museo archeologico dell’antica Capua il racconto della guerra

Il Museo archeologico nazionale dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere ospiterà, martedì 27 gennaio 2026 alle ore 11, un evento dedicato al Giorno della Memoria. L’iniziativa offrirà un’occasione per riflettere sulla guerra e sugli eventi storici che ne sono derivati, attraverso un racconto che unisce passato e presente. Un momento di approfondimento e memoria, aperto a tutti coloro interessati a comprendere meglio queste tematiche.

Sarà il Museo archeologico nazionale dell'antica Capua di Santa Maria Capua Vetere ad ospitare, martedì 27 gennaio 2026 alle ore 11.00, l'incontro dal titolo "I luoghi della memoria. Storie e immagini della guerra nel Casertano", promosso in occasione del Giorno della Memoria.

