Giornata della Memoria | riflessione storica sulla Shoah con gli studenti brindisini

In occasione della Giornata della Memoria, celebrata il 27 gennaio, si rinnova l'importanza di ricordare la Shoah e le sue implicazioni storiche. Questa giornata rappresenta un momento di riflessione per studenti e cittadini, per approfondire gli eventi che hanno segnato il passato e promuovere valori di tolleranza e rispetto. A Brindisi, si svolgono iniziative volte a sensibilizzare le nuove generazioni sulla memoria di un periodo cruciale della storia mondiale.

BRINDISI - In occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria, istituito con la legge 20 luglio 2000, n.211, martedì 27 gennaio, alle ore 10:30, si terrà presso la sede del palazzo di governo la cerimonia commemorativa per ricordare la Shoah, lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico.

