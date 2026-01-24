Giornata della Memoria | a Monteforte un nuovo sguardo su esclusione e indifferenza

In occasione della Giornata della Memoria, a Monteforte si propone un approfondimento sul percorso che ha portato all’esclusione e all’indifferenza. Un’analisi che va oltre la Shoah, evidenziando come processi di discriminazione, leggi ingiuste e silenzi collettivi abbiano contribuito a creare un contesto di oppressione. Un invito a riflettere sull’importanza di riconoscere e contrastare ogni forma di esclusione nel presente.

Raccontare la Shoah non solo come evento storico concluso nei campi di sterminio, ma come processo graduale, fatto di esclusione, leggi discriminatorie, parole d'odio e silenzi collettivi. L'intento è far comprendere soprattutto ai giovani come una società civile e democratica possa arrivare ad.

