giorgia vede lungo ci vuole meno europa con buona pace della retorica eurolirica

Giorgia evidenzia la necessità di un approccio più realistico rispetto alla retorica europeista, sottolineando che l’Europa dovrebbe rivedere le sue priorità. Critica l’atteggiamento di alcuni sostenitori dell’Unione, che, pur riconoscendo i limiti, spingono verso un rafforzamento del Super-Stato europeo. Un ragionamento che mette in discussione l’efficacia dell’attuale modello e invita a considerare soluzioni più pragmatiche per il futuro dell’Italia e dell’Europa.

«Aristotele, scansati. E già che ci sei, portati via pure il principio di non contraddizione». È questo, a ben vedere, il modo di ragionare drammaticamente illogico degli eurolirici, cioè degli innamorati acritici dell'Ue: ammettono che l'Unione Europea non abbia funzionato, ma chiedono dosi di Super -Stato europeo ancora più massicce. Prendi gli eventi degli ultimi diciotto-vent'anni: crisi finanziaria, crisi migratoria, crisi greca, Brexit, Co vid, Medio Oriente, Ucraina. Non c'è una sola di queste partite in cui l'Ue abbia saputo svolgere un ruolo positivo. Nella migliore delle ipotesi, si è rivelata inutile; nella peggiore, è stata addirittura dannosa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

