L'ultimo sondaggio di BiDiMedia analizza la situazione politica attuale, evidenziando una crescita del Centrodestra guidato da Giorgia Meloni e una ripresa del Movimento 5 Stelle. Rispetto a dicembre 2025, il partito di governo ha aumentato leggermente il vantaggio, mentre altri schieramenti mostrano variazioni. Questi dati offrono uno sguardo aggiornato sull'orientamento degli italiani in vista delle prossime consultazioni.

L'ultimo sondaggio BiDiMedia mette il turbo al partito di Giorgia Meloni. Rispetto alla precedente del 22 dicembre 2025, il Centrodestra allunga il vantaggio di 0,6 punti, raggiungendo un distacco di 1,4 punti sul Campo Largo.Nei partiti singoli: Fratelli d’Italia sale al 29,2%, in crescita e confermando la sua leadership; la Lega raggiunge l’8,6%, staccando Forza Italia di 3 decimi (attestata intorno all’8,3%). Nel Campo Largo l’unico partito in evidente rialzo è il Movimento 5 Stelle, che guadagna mezzo punto e sfiora il 13%. Il Partito Democratico registra un calo (intorno al 22,1%), così come Alleanza Verdi e Sinistra (circa 6,7%). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni vola, 5S in ripresa: chi crolla, ecco l'ultimo sondaggio

Leggi anche: Giorgia Meloni domina, allarme a sinistra: un crollo pesante, l'ultimo sondaggio

Leggi anche: Sondaggio-Mentana, Fdi vola e fa il vuoto: dove sono ora Pd e 5s

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Giorgia Meloni vola in Giappone: Crediamo molto in questa alleanza; Referendum, il fronte del No recupera 3 punti nei sondaggi. Vola la raccolta firme: superata quota 490mila; Giorgia Meloni vola in Giappone e incontra la premier Takaichi: Alleanza e amicizia; Giorgia Meloni vola, 5S in ripresa: chi crolla, ecco l'ultimo sondaggio | Libero Quotidiano.it.

Meloni, su garante privacy Pd-5s forse potevano scegliere meglioL'autorità è eletta dal Parlamento, non abbiamo competenza sulla possibilità di azzerare l'autorità. E' una decisione che casomai spetta al collegio. Però una cosa la voglio dire: questo garante è ... ansa.it

Gli insulti della 5S pro Pal: Meloni dalla parte sbagliata della StoriaPalestina libera, Governo fascista. I pro Pal in piazza Scala a Milano per contestare il governo e chiedre la liberazione dell'imam di Torino, Mohamed Shahin. In piazza anche Raffaella Polverino, ... ilgiornale.it

L'ultimo #sondaggio mette il turbo al partito di Giorgia Meloni. Rispetto alla precedente del 22 dicembre 2025, il Centrodestra allunga il vantaggio di 0,6 punti, raggiungendo un distacco di 1,4 punti sul Campo Largo x.com

"Spero che potremo dare il Nobel per la pace a Trump e confido che possa fare la differenza anche sulla pace giusta e duratura per l'Ucraina". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda sul presidente americano, dopo il vertice interg - facebook.com facebook