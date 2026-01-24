Gioco col Bayern poi vado all’Inter Perisic furioso con il PSV

Ivan Perisic esprime il suo desiderio di rientrare all’Inter, ma il PSV Eindhoven mantiene una posizione ferma, impedendo la cessione del giocatore durante la stagione. La situazione riflette le tensioni tra il calciatore e il club olandese, mentre il suo futuro rimane incerto. Di seguito, i dettagli sulla vicenda e le implicazioni per tutte le parti coinvolte.

Il desiderio di Ivan Perisic è chiaro: tornare all’Inter. A frenare tutto, però, c’è la posizione durissima del PSV Eindhoven, che al momento non intende privarsi di uno dei suoi pilastri a stagione in corso. Il club olandese ha rinnovato Perisic fino all’estate del 2027 proprio perché lo considera centrale nel progetto tecnico. Per questo l’ipotesi di una cessione immediata ha colto di sorpresa la dirigenza del PSV, che non si aspettava di dover gestire un caso così spinoso a metà stagione. L’interesse dell’Inter, però, ha cambiato gli equilibri. Secondo quanto riportato dal portale croato Tportal, nei giorni scorsi Perisic avrebbe incontrato il consiglio di amministrazione del PSV e avrebbe chiarito senza giri di parole la sua volontà di lasciare Eindhoven.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

