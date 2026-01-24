Gina e la scelta di salvare vite umane Falsificò documenti fu deportata | Rischiava di essere dimenticata

Gina, coraggiosa e determinata, rischiò tutto per salvare vite umane durante un periodo difficile. Falsificò documenti e fu deportata, ma il suo gesto di altruismo le permise di evitare un destino senza ritorno. La sua storia testimonia il valore della solidarietà e del sacrificio, ricordando l’importanza di riconoscere chi, in momenti di crisi, ha scelto di mettere gli altri al primo posto.

Chissà quante persone è riuscita a salvare dai campi di concentramento, destino che, però, non le fu risparmiato, anche se per fortuna non fu un viaggio di sola andata. E sarebbe finita nell’oblio la sua storia, senza la determinazione di Gianni Zin, dipendente comunale, che ha raccolto con certosina pazienza le informazioni sulla straordinaria storia di Gina Righi, facendo aggiornare la lapide che Palazzo Marino ha posto a futura memoria, in via Larga, per ricordare i suoi dipendenti perseguitati per motivi razziali e politici. Dipendente del Comune di Milano, nata a Roma il il 3 febbraio 1907, Gina era sposata con Franco Garbatini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

