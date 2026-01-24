Gilardino | Dimarco ha cambiato la partita | tanta Inter

Nella partita di San Siro, l’Inter ha ottenuto una vittoria significativa contro il Pisa, conclusa con il punteggio di 6-2. La serata è stata caratterizzata da un cambio di ritmo determinato da Dimarco, che ha influenzato l’andamento dell’incontro. Un risultato che riflette la forza della squadra nerazzurra e il momento difficile dei toscani, nonostante un avvio promettente.

Gilardino. La serata di San Siro si chiude con un risultato pesante per il Pisa, travolto 6-2 dall’ Inter dopo un avvio che aveva illuso. Alberto Gilardino, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita, non nasconde la delusione per una gara che sembrava poter prendere tutt’altra piega: “ Una serata amara, difficile da analizzare. Arrivi a San Siro, vai 2-0 in vantaggio, concedi poco nella prima mezz’ora, poi l’inerzia della gara è cambiata dopo il rigore “. Il tecnico nerazzurro dei toscani riconosce con onestà il momento chiave della sfida e la forza dell’avversario: “ È venuta fuori la qualità, la foga, la struttura e la bravura dell’Inter “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter-Pisa, le pagelle. Sommer come la grandine, Dimarco cambia la partitaL'incontro tra Inter e Pisa ha offerto una partita ricca di momenti intensi, con prestazioni individuali decisive.

Il mancino di Dimarco da distanza siderale

