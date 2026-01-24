Alessandro Gilardino commenta a Sky Sport una serata complicata, sottolineando come l’esperienza possa rappresentare un’opportunità di crescita. L’allenatore si assume la responsabilità delle scelte di formazione, riconoscendo l’importanza di analizzare gli errori per migliorare in futuro. Un intervento che riflette l’approccio sereno e responsabile di fronte alle difficoltà, con l’obiettivo di trarre insegnamenti utili per le prossime sfide.

Inter News 24 . Segui le ultime sui nerazzurri. Il post-partita di Inter-Pisa, terminato con un netto 6-2 a favore dei padroni di casa, ha offerto spunti di riflessione profondi durante le interviste di rito. Ai microfoni di Sky Sport (Fonte), Alberto Gilardino, tecnico del Pisa ed ex centravanti Campione del Mondo nel 2006, ha analizzato con estrema lucidità una sconfitta che brucia, nonostante il valore dell’avversario incontrato a San Siro. La lezione di San Siro. ANALISI – “Una serata amara, difficile da analizzare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gilardino a Sky Sport: «Serata amara: ci servirà da lezione. Mi prendo la responsabilità dei cambi»

Milan-Genoa, Gabbia: “Gol subito? Errore grave da parte mia, mi prendo le responsabilità”Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha commentato la sconfitta contro il Genoa, riconoscendo un errore personale che ha portato al gol subito.

Conferenza stampa Gilardino post Inter Pisa: «Serata amara, commessi troppo errori. Ecco qual è la fotografia della partita»Dopo la sconfitta contro l’Inter, Gilardino ha commentato la prestazione del Pisa in conferenza stampa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Inter-Pisa 6-2, le pagelle della partita di Serie A; Siparietto su Sky Sport: Gilardino e Caracciolo sorprendono Maestrelli in diretta; Gilardino e Costacurta, siparietto in diretta tv: Non pensavo saltassi così in alto, e infatti mi sono fatto male; Pisa-Atalanta LIVE.

Pisa, Gilardino colpito da Dimarco: Ha fatto totalmente la differenza entrando cosìIl tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara persa 6-2 contro l'Inter, a San Siro. Di seguito le sue. tuttomercatoweb.com

Pisa, Gilardino a Sky: Dopo il rigore abbiamo perso le distanze, Dimarco ha fatto nettamente la differenzaNel post-partita di Inter-Pisa, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Alberto Gilardino, tecnico dei pisani: Serata amara, difficile da analizzare. Eri a San Siro in vantaggio 2-0. Dal rigore per l ... msn.com

Il tecnico del Pisa Sporting Club Alberto Gilardino parla alla vigilia della sfida contro Inter Pisanews - facebook.com facebook

#InterPisa diretta #SerieA: segui l'anticipo di campionato tra #Chivu e #Gilardino LIVE x.com