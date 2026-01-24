Gianni Agnelli 23 anni senza l’Avvocato | il ricordo della Juventus Il comunicato ufficiale

La Juventus ricorda Gianni Agnelli, a 23 anni dalla scomparsa dell’Avvocato. Un tributo ufficiale che riconosce il ruolo fondamentale di questa figura nella storia del club, simbolo di identità e tradizione. La memoria di Agnelli continua a rappresentare un punto di riferimento per la società e i suoi tifosi, mantenendo vivo il legame con un passato che ha contribuito a definire il carattere della Juventus.

Gianni Agnelli: il club omaggia la figura storica che ha plasmato il DNA bianconero, un legame indissolubile che resiste al tempo e ispira il futuro. Il calendario della Juventus si ferma, come ogni anno, in una data che trascende il semplice evento sportivo per toccare le corde più profonde dell’identità bianconera. Il 24 gennaio rappresenta il momento del ricordo, della nostalgia e della gratitudine verso colui che ha incarnato l’essenza stessa della “juventinità”: Gianni Agnelli. Sono passati esattamente 23 anni da quel freddo giorno del 2003 in cui l’ Avvocato lasciò fisicamente la sua Torino, ma la sua presenza aleggia ancora oggi in ogni angolo della Continassa, in ogni scelta di stile e in quella vocazione alla vittoria che distingue il club nel mondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juve ricorda Gianni Agnelli, '23 anni senza l'Avvocato'(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Con una nota ufficiale sul proprio sito, la Juventus ha voluto ricordare Gianni Agnelli a 23 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 24 gennaio del 2003. E' stato il simbolo d ... tuttosport.com

Gianni Agnelli 23 anni dopo, il ricordo dell'Avvocato tra tv e cinemaSabato 24 gennaio 2003 moriva l'Avvocato: l'approfondimento su Rai Storia e a Comala Il legame tra la città di Torino e il mondo Fiat, nonostante gli sforzi degli ultimi anni del gruppo per internazio ... msn.com

Gianni Agnelli left us #OnThisDay in 2003 x.com

24 gennaio 2003 - Esattamente 23 anni fa la scomparsa di Gianni Agnelli. #MemasGP #Formula1 #MichaelSchumacher #ScuderiaFerrari #GianniAgnelli - facebook.com facebook