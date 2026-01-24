Gestire la scuola su OrizzonteScuolaPLUS nuovi contenuti in arrivo per fine gennaio febbraio | Sportello PNRR PN Invalsi Iscrizioni novità nella gestione del personale PCTO
Gestire una scuola richiede competenza e aggiornamento continuo su vari aspetti, dalla normativa alle nuove iniziative. Su OrizzonteScuolaPLUS, a fine gennaio e febbraio, saranno disponibili nuovi contenuti su temi come Sportello PNRRPN, Invalsi, iscrizioni, gestione del personale e PCTO. Un supporto essenziale per dirigenti e operatori scolastici che desiderano affrontare con chiarezza e professionalità le sfide quotidiane dell’istituzione.
Dirigere una scuola, oggi, non significa soltanto assicurare il funzionamento ordinario dell’istituzione. Significa governare processi complessi, assumere decisioni motivate, prevenire conflitti, ridurre il rischio amministrativo e garantire la tenuta giuridica dell’azione educativa. L'articolo “Gestire la scuola”, su OrizzonteScuolaPLUS, nuovi contenuti in arrivo per fine gennaiofebbraio: Sportello PNRRPN, Invalsi, Iscrizioni, novità nella gestione del personale, PCTO .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
“Gestire la scuola”, su OrizzonteScuolaPLUS, dal 5 gennaio nuovi contenuti: dai documenti utili per le iscrizioni agli scrutini, allo sportello PN e PNRR. Le anticipazioniDal 5 gennaio su OrizzonteScuolaPLUS sono disponibili nuovi contenuti dedicati alla gestione scolastica.
Leggi anche: “Gestire la scuola”, su OrizzonteScuolaPLUS, dal 5 gennaio nuovi contenuti: dai documenti utili per le iscrizioni agli scrutini, allo sportello PN e PNRR. Le anticipazioni
Argomenti discussi: Dirigenti scolastici, come gestire una scuola da zero? Burocrazia e adempimenti, cosa c'è da sapere; Protocollo interno per la gestione delle occupazioni scolastiche. Scarica il documento; Ripensare la scuola; Decreto per il conferimento di supplenza breve su posto comune fino a dieci nelle scuole di I e II grado della Secondaria: in allegato un modello aggiornato alla finanziaria 2026.
