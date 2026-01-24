Gestire la scuola su OrizzonteScuolaPLUS nuovi contenuti in arrivo per fine gennaio febbraio | Sportello PNRR PN Invalsi Iscrizioni novità nella gestione del personale PCTO

Gestire una scuola richiede competenza e aggiornamento continuo su vari aspetti, dalla normativa alle nuove iniziative. Su OrizzonteScuolaPLUS, a fine gennaio e febbraio, saranno disponibili nuovi contenuti su temi come Sportello PNRRPN, Invalsi, iscrizioni, gestione del personale e PCTO. Un supporto essenziale per dirigenti e operatori scolastici che desiderano affrontare con chiarezza e professionalità le sfide quotidiane dell’istituzione.

