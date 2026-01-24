Gestione del sociale l’opposizione attacca

L’opposizione comunale, composta da Vittoriano Brizzi, Oreste Giurlani e Celeste Vassallo, ha recentemente rivolto domande all’amministrazione riguardo alla gestione dei servizi sociali. La discussione si concentra su aspetti operativi e sulle politiche adottate, evidenziando la volontà di fare chiarezza e migliorare la qualità dei servizi offerti alla comunità. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e delle iniziative dell’amministrazione comunale.

Vittoriano Brizzi, Oreste Giurlani e Celeste Vassallo interrogano l’amministrazione comunale: nel mirino la gestione dei servizi sociali. Chiedono chiarimenti sui rapporti con la Caritas Diocesana, con cui era attiva una convenzione, scaduta nell’aprile 2025, grazie alla quale era nato l’ Emporio Solidale, "punto centrale per la convergenza di altre attività come quelle delle derrate alimentari della Croce Rossa, la farmacia solidale, la raccolta del pane". Vogliono sapere se la convenzione sarà rinnovata e cosa è successo da aprile a oggi, se l’Emporio rimarrà aperto, e per quanto, e quante risorse l’amministrazione metterà a disposizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gestione del sociale, l’opposizione attacca Leggi anche: Arriva il manuale guida per la gestione dello sport nel tessuto economico-sociale del Paese Leggi anche: Manovra, rispunta l’emendamento sul condono: l’opposizione attacca La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ibrahim Traoré Destroys President Ramaphosa:Let the High Court Deal With Him Like Any Corrupt Leader Argomenti discussi: Ad alt(r)o impatto: a Napoli una nuova strategia per la gestione sociale del patrimonio immobiliare comunale; Nuovi progetti per l'abitare sociale: gestione di otto alloggi in via Martinelli e co-housing in via Tre Re; Beni confiscati, pubblicato il bando per la gestione della colonia marina a Vaccarizzo; Secondo Atto - Festival di Teatro e Comunità di Monza. Nasce Ethic Cool, il software per la gestione del bilancio socialeOggi le imprese e le Istituzioni che intendono predisporre il proprio Bilancio sociale possono disporre di ETHIC TOOL, software nato dalla collaborazione tra Officina Etica e Argacon, società ... vita.it Cambio di gestione al Tarozzi . Nuovo bando per l’autunnoIl bar del centro sociale Tarozzi di Sesto Imolese cambierà gestione entro fine estate. Il Comune ha aperto un bando per affidare il locale per tre anni, con requisiti rigidi e attenzione alla ... ilrestodelcarlino.it Popolari civici e #Udc «La gestione dell’emergenza sociale richiede sobrietà, responsabilità politica e pieno rispetto del ruolo delle istituzioni» #dormitorio #IlGiunco - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.