Geraldine strangolata nel casolare L’ex compagno rischia l’ergastolo

A febbraio, Alexander Vilcherres Quilla sarà giudicato dalla Corte di Assise di Monza, con il rischio di ergastolo. L’uomo, di 33 anni, è accusato di aver strangolato la ex compagna Geraldine Nuñez Sanchez Yadana, madre dei loro due figli, in un casolare abbandonato a Macherio lo scorso luglio. Questo tragico episodio ha sconvolto la comunità, portando alla luce questioni di violenza e fragilità familiare.

Sarà processato a febbraio dalla Corte di Assise di Monza e rischia la condanna all’ergastolo Alexander Vilcherres Quilla, il peruviano di 33 anni che lo scorso luglio ha ucciso in un casolare abbandonato a Macherio, strangolandola a mani nude, la sua ex compagna Geraldine Nuñez Sanchez Yadana, una coetanea da cui ha avuto due figli di 17 e 13 anni. L’uomo si trova in carcere accusato di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva avuta con la vittima e anche di stalking, reati che riuniti insieme potrebbero contribuire a innalzare fino al massimo la pena destinata al 33enne. La difesa del peruviano aveva presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Milano per vedere annullato il reato di atti persecutori nei confronti della donna, sostenendo che Geraldine non si sentisse vessata dai comportamenti dell’ex. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Era tornato dal Perù e l’aveva cercata per giorni. Quando l’ha trovata, l’ha portata in un casolare abbandonato. Geraldine Yadana è stata uccisa lo scorso luglio a Macherio, strangolata dall’ex compagno Alexander Quilla. L’uomo è accusato di omicidio volont - facebook.com facebook